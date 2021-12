Die Anzahl der Verdachtsfälle der hoch ansteckenden Virusvariante Omikron steigt weiter in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Nach 25 Verdachtsfällen am Mittwoch vermeldet das Landesuntersuchungsamt insgesamt 31 für Donnerstag – 14 in Ludwigshafen, 17 im Kreis. Die gute Nachricht: Es bleibt bislang bei einem bestätigten Fall im Landkreis. Landesweit gibt es – Stand Donnerstag – 601 Verdachtsfälle (Vortag: 432) und 62 (56) bestätigte Fälle der Virusvariante.

Die Corona-Inzidenz liegt in Ludwigshafen am Donnerstag leicht erhöht bei 171,5 (Vortag: 163,4). Leicht gesunken sind die Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche im Kreis: von 126,7 am Mittwoch auf 120,2 am Donnerstag. In Frankenthal liegt der Wert bei 184,6 (Vortag: 223,6), in Speyer bei 169,5 (147,8).