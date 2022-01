Die neuartige Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Ludwigshafen und im Landkreis aus. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Sonntag gibt es mittlerweile über 30 Verdachtsfälle – 14 in der Stadt, 17 im Kreis, wovon bisher einer bestätigt ist. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Der Inzidenzwert liegt in Ludwigshafen bei 148,4 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner); aktuell registriert sind 1457 Fälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt der Wert bei 131,2 und 1103 aktuellen Fällen.