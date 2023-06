Im Vorfeld der Special Olympics World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vom 17. bis 25. Juni 2023 in Berlin machen Athleten aus dem südafrikanischen Swasiland in Ludwigshafen Zwischenstation.

Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilte, hat sich die Stadt als Gastgeberin („Host Town“) für eine der 190 internationalen Delegationen angeboten. Vom 12. bis 15. Juni sind nun die Leichtathletin Neliswa Mkhabela und der Leichtathlet Muhammed Shagon aus Eswatini, wie Swasiland mittlerweile offiziell heißt, zu Gast. Sie werden begleitet von je zwei Trainern und Betreuern.

Die Stadtverwaltung, Vereinsmitglieder und der Beirat für Menschen mit Behinderung haben ein Programm für die Gäste vorbereitet. Vertreter des Bereichs Sport und Ehrenamt werden die Delegation am frühen Montagmorgen am Frankfurter Flughafen in Empfang nehmen. Das Programm sieht neben täglichen Trainings zur Vorbereitung auf die Wettkämpfe in Berlin unter anderem einen Willkommensabend mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) im Heinrich-Pesch-Haus und einen Abschlussgrillabend bei der Paddlergilde am Abend vor der Weiterreise nach Berlin vor.

Interessierte können die beiden Sportler und das Team aus Eswatini bei einem offenen Training im Südweststadion (Haupteingang Erich-Reimann-Straße) am Dienstag, 13. Juni, 10 bis 11.30 Uhr, treffen. Dabei können sie entweder auf der Tribüne Platz nehmen oder sich selbst leichtathletisch betätigen. Übungsleiter und Trainer des ABC sowie des Laufclub Ludwigshafen geben vor Ort fachkundige Anleitungen. Bei schlechtem Wetter findet das Training in der Leichtathletikhalle statt.

Für das „Host Town Program“ hatte Ludwigshafen Spendengelder von Sponsoren eingeworben und sich für eine kleine Delegation mit sechs bis 20 Personen beworben.

Stichwort: Swasiland / Eswatini

Der Binnenstaat im südlichen Afrika ist nahezu komplett von Südafrika umschlossen und hat lediglich im Osten eine gemeinsame Grenze mit Mosambik. Seit 2018 heißt Swasiland offiziell Eswatini, die Hauptstadt ist Mbabane. Es ist faktisch eine absolute Monarchie, die letzte dieser Form auf dem Kontinent. Die knapp 1,2 Millionen Einwohner werden seit 1986 von König Mswati III. regiert, der den Premierminister ernennt. Das Special Olympics-Team ist 1999 gegründet worden und hat bereits mehrfach an Weltspielen teilgenommen.