Samantha Borutta hat im Trikot von Eintracht Frankfurt alles gegeben, um deutsche Meisterin im Hammerwerfen zu werden. Den Wettkampf eröffnete die Mutterstadterin mit 68,29 Metern, im letzten Versuch warf sie den Vier-Kilo-Hammer auf die Siegesweite von 68,44 Metern.

Mit zwei weiteren Würfe über 67 Metern hatte sie letztlich auch noch über den Weiten von Michelle Döpke (Leverkusen, 66,65 m) und Aileen Kuhn (Ludwigsburg, 66,32 m) gelegen. „Mit der Goldmedaille bin ich sehr zufrieden. Es ist mein vierter deutscher Meistertitel, und das mit 23“, bilanzierte sie stolz einen Wettkampf im Braunschweiger Eintracht-Stadion, in dem am Samstagabend das Publikum eine „mega Stimmung“ machte.

Natürlich hatte sie, wie in jedem Wettkampf, die 70 Meter im Kopf, hätte sie allzu gerne in dieser Saison zum ersten Mal übertroffen, aber „das war waren ein paar technische Details, die noch nicht ganz gestimmt haben. Der erste Wurf war etwas unsauber, da wären die 70 Meter auf jeden Fall drin gewesen“, sagte die 23-Jährige aus Mutterstadt nach dem Wettkampf.

Olympiateilnahme offen

Aber die Saison sei ja noch nicht vorbei. „Ich habe noch einige Wettkämpfe vor mir“, weiß sie. Was sie nicht weiß ist, ob sie drei Tage vor ihrem 24. Geburtstag, den sie am 7. August feiert, im Stade de France in Paris werfen kann. Auf diese Entscheidung muss sie tatsächlich noch ein paar Tage warten, bis das letztlich entscheidende World Ranking veröffentlicht wird und der Deutsche Olympische Sportbund nominieren kann. Die Chancen sind nicht allzu groß, ein 70-m-Wurf hätte ganz gut getan, aber niemand weiß zurzeit, wie weit sie mit ihren 100 Punkten von Braunschweig nach vorne rutscht und wie viele vor ihr liegende Werferinnen aus stark vertretenen Ländern wie USA, China oder Polen aus dem Ranking gestrichen werden. Denn pro Land dürfen bei den Olympischen Spielen nur drei starten, insgesamt sind es in Paris 32 Hammerwerferinnen. Ihre Eltern und Trainer Peter und Anette jedenfalls haben schon seit vielen Monaten Eintrittskarten.