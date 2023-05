Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

1964 ist der damals 22-jährige ostdeutsche Gewichtheber Dieter Rauscher bei einem Ausscheidungskampf für die Olympischen Spiele in Mannheim in den Westen geflüchtet. Sein Fall sorgte für Schlagzeilen in der Sportpolitik. Heute wird Rauscher 80 Jahre alt.

Vier Jahre später ging sein Traum mit der Teilnahme bei der Olympischen Spielen in Mexiko City in Erfüllung. Dort war der Leichtgewichtler bester westeuropäischer Gewichtheber.

Über