Für das Motto „Frühling“ hatte sich Olaf Schönborn den Mundharmonika-Virtuosen Jens Bunge, Gitarrist Lorenzo Petrocca und Bassist Axel Kühn eingeladen.

Frühlingsgefühle sind sprichwörtlich und im Amerikanischen gibt es dafür den Begriff „Spring Fever“ – was übersetzt mit „Frühlingsfieber“ eher ungesund klingt. Gemeint ist das Aufwachen aus dem Winterschlaf, die Lust, die Sonne auf der Haut zu spüren, Blumenduft zu schnuppern, Vögel zwitschern und Bienen summen zu hören.

Vogelzwitschern bekommt Jens Bunge mit seiner Mundharmonika sehr gut hin: Sein Instrument hat einen enormen Tonumfang. Bei seiner Vorstellung durch Gastgeber Olaf Schönborn witzelte der Frankenthaler, dass sie „vom Nebelhorn bis zur Hundepfeife“ reiche. Den großen Tonumfang weiß Bunge auch bestens zu nutzen. Wie eine singende Lerche, die übermütig in den Himmel fliegt, lässt er auch seine Melodien elegant durch die Lüfte wehen.

Modern Mainstream und virtuoser Bebop

„Bevor ich Jens kennenlernte, hätte ich nie gedacht, dass man das Instrument so spielen kann“, sagt Schönborn und gesteht, dass er sich selbst auf der chromatischen Mundharmonika versucht hat. Das Instrument ist anders aufgebaut als die mehr verbreiteten diatonischen Mundharmonikas. Diatonisch heißt, dass sie nur das Tonmaterial einer einzigen Tonleiter bieten. Bunges Mundharmonika ist so gebaut, dass sie alle Töne und Halbtöne aller Tonarten enthält.

Bunge spielt damit Modern Mainstream ebenso wie virtuosen Bebop. Seine geschmeidigen Linien, seine ausdrucksvolle Phrasierung und sein Swing-Gefühl machen ihn zu einem international bewunderten Musiker. Im Zivilberuf ist er Religionslehrer in Frankenthal, aber sobald es Ferien gibt, spielt er im Ausland, meist im asiatischen Raum. Dort spielt er in den besten Jazz Clubs, in Shanghai hat er als Leader sein Album „Shanghai Blue“ aufgenommen.

Vom Boxen zur Musik

Lorenzo Petrocca war musikalisch gesehen ein später Spätzünder: Geboren 1964 in Süditalien, wanderte er mit seinen Eltern von Italien nach Deutschland ein, und widmete sich als Teenager dem Box-Sport. Er wurde 1981 in seiner Altersklasse Landesmeister, bevor er sein Interesse an Musik entdeckte. Petrocca spielte Gitarre in Tanzkapellen, bis er mit 25 Jahren dann Jazz entdeckte. Sein Gefühl für Swing ist sehr ausgeprägt und so kam er schnell zu verschiedenen Bands, darunter Alexander Katz und später Charlie Antolini.

Auch im Freischwimmer war sein Swing deutlich spürbar – was wichtig war, denn die Combo hatte ja kein Schlagzeug dabei. Ein bisschen schade war, dass er den Sound seiner Jazzgitarre, ein traditionelles Archtop Model mit F-Löchern und Tonabnehmern, sehr dunkel eingestellt hatte. Seine Akkorde hätten mit ein paar mehr Höhen differenzierter und klarer geklungen.

Gepflegter Groove

Sein Solospiel zeigte sich in Akkord-Melodiespiel und auch Single-Note-Linien immer sehr geschmackvoll und zum Song passend. Unter den Swing-Akkorden sorgte der Bass von Axel Kühn für guten Groove. Mit ihm hat Schönborn noch nicht zusammengespielt, aber es gibt gemeinsame Wurzeln in Schwaben. Kühn studierte in Stuttgart und ist seit über 20 Jahren als Bandleader und Komponist mit eigenen Projekten am Start. Er ist an der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Lehrer für Jazz- und Popmusik. Sein Walking-Bass marschierte straight und zuverlässig und zusammen mit Petrocca war das eine solide Basis für gepflegten Groove.

Zu hören gab es Jazz Standards, von denen einige aus Hollywood Filmen stammten, wie etwa der Opener „It might as well be spring“, eine Melodie aus dem Film „State Fair“, von 1945. Noch älter ist „April in Paris“, aus dem Broadway Musical „Move a little faster“, aus dem Jahr 1932. Jazz Giganten wie Coleman Hawkins und Thelonious Monk hatten das Stück fest im Programm und als 1953 Doris Day den Song im gleichnamigen Film sang, wurde er über den Jazz hinaus sehr bekannt.

Die Bebopper nahmen nicht nur bekannte Film- und Musical-Melodien als Vorlagen, sondern schrieben auch eigene neue Werke. Dazu gehört „Joy Spring“. Es ist eine heitere Melodie, die auch im Freischwimmer ihre Wirkung nicht verfehlte. Flott und optimistisch lud sie die Zuhörer zum Mitgrooven ein. Das Stück von 1954 wurde sehr bekannt, als die Vokalgruppe Manhattan Transfer 1985 eine getextete Version sang.

Nachdem der Frühling sich so gut angelassen hat, darf man schon gespannt sein auf das Sommerfest, das wieder im Innenbereich des Freischwimmer-Geländes sein wird.