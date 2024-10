Die Münchner „Wiesn“ ist seit zwei Wochen Geschichte, in Mannheim fängt die Party dagegen gerade erst an. Mit drei kräftigen Schlägen hat Bürgermeister Thorsten Riehle (SPD) am Freitagabend im Festzelt an der Hauptfeuerwache den Fassbieranstich absolviert und das Oktoberfest offiziell eröffnet. Bis zum 9. November wird gefeiert.

Auch wenn das Zelt zum Auftakt nicht ganz ausverkauft war, stimmte Festwirt Arno Kiegele die Besucher auf die große Party ein. Er bat um Disziplin gegenüber den Servicekräften und um Verständnis für den ungewohnten Weg zum Festzelt. Denn dort, wo normalerweise Besucher ihre Autos und gegebenenfalls auch die Taxis parken, ergoss sich auf dem Brachgelände die „Neckarauer Seenplatte“. Der Dauerregen hatte den Boden aufgeweicht und damit den Aufbau des Zeltes erschwert. Doch davon bekamen die Besucher am Freitagabend nichts mehr mit.

Mit fast aggressiven Glockenschlägen betraten zwar nicht die australischen Rocker von AC/DC mit ihrem epischen Klassiker „Hells Bells“ die Bühne, sondern die Stimmungsprofis von „Störzelbacher & Strings“. Doch die erfüllten die in sie gesetzten Erwartungen voll und ganz. Die Combo spielte sich durch 50 Jahre deutschen Schlager, gab Festweisheiten wie „Das wichtigste Bier ist das ,Klopa-Bier’“ zum Besten und präsentierte englischsprachige Mitgröhl-Klassiker.

Lederhosen und Dirndl

Das Thema „ Oktoberfest“ diente wie immer lediglich als musikalische Klammer für den mitklatschfähigen Viervierteltakt. Auf der Bank schunkeln ließ es sich dabei jedenfalls problemlos. Zur Abkühlung (und zur Förderung des Getränkeumsatzes) streute die Kapelle immer wieder ein „Prosit der Gemütlichkeit“ ein. Die Veranstalter wissen schließlich, was das in Lederhosen und Dirndl gewandete Publikum hören will.

„Es ist jedes Mal super hier“, schrie Alena gegen die Stimmungskulisse an. Gemeinsam mit ihren Freundinnen ist sie seit „mindestens drei Jahren“ beim Mannheimer Oktoberfest dabei. Das findet bereits zum 16. Mal statt und reduziert die „Wiesn“ unter weiß-blauen Papierbahnen auf das Wesentliche: Bier, Musik und Party. „Und alles ist friedlich“, betonte Veranstalter und Festwirt Arno Kiegele bei jeder Gelegenheit. Erfreut berichtete er, dass bereits sieben der zehn Veranstaltungstage ausverkauft seien. 3000 Personen haben in seinem Festzelt am Rande der „Neckarauer Seenplatte“ Platz.