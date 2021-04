Anlässlich des Tags der Pressefreiheit (3. Mai) beteiligt sich OK-TV Ludwigshafen an der bundesweiten Aktion „Journalismus macht Schule“ – unterstützt vom Bundesverband Bürgermedien.

Am Montag sendet der Bürgersender ab 15 Uhr ein Werkstattgespräch des ZDF-Journalisten Claus Kleber („Heute-Journal“) mit Kasseler Gymnasiasten, gefolgt von einem Beitrag mit der Wissenschafts-Youtuberin Mai Thi Nguyen-Kim. Giovanni di Lorenzo, Chefredakteur der Wochenzeitung „Die Zeit“, beantwortet danach Schülerfragen zum Bereich von Fake-News und Qualitätsjournalismus.

Kurzreportagen aus Osteuropa

Dazwischen wirft OK-TV Ludwigshafen mit Kurzreportagen einen Blick nach Osteuropa und berichtet über die Mediensituation in Moldawien, der Ukraine und in Armenien. Diese Kurzreportagen sind innerhalb eines vom Auswärtigen Amt geförderten Medienprojekts entstanden – produziert von Studenten aus den jeweiligen Projektländern. An diesem Medienprojekt ist OK-TV Ludwigshafen mit Unterstützung der Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordneten Doris Barnett federführend beteiligt.

Am 4. Mai, 15, Uhr, startet „Journalismus macht Schule“ mit Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Büros in Washington. Zum Abschluss sendet OK-TV eine Aufzeichnung mit Georg Mascolo, dem Leiter des Rechercheverbunds von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung.