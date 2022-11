Das ist insbesondere eine Ohrfeige für Kämmerer Andreas Schwarz (SPD): Weil die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) signalisiert hat, dass der Ludwigshafener Haushaltsplan 2023 aus ADD-Sicht nicht genehmigungsfähig ist, muss die Stadtverwaltung den Entwurf überarbeiten. Dafür werde die Beratung des Haushaltsplans in den politischen Gremien der Stadt vorerst ausgesetzt und Anfang nächsten Jahres im Hauptausschuss wiederaufgenommen, informiert die Verwaltung.

„Erhebliche Bedenken“

„Die Aufsichtsbehörde hat erhebliche Bedenken gegen den im Stadtrat eingebrachten Haushaltsentwurf 2023 geäußert. Um eine monatelange Hängepartie zu verhindern, haben Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und ich beschlossen, den Entwurf zurückzuziehen. Einen überarbeiteten Entwurf werden wir den Gremien im Januar 2023 zur Verfügung stellen“, erklärt Schwarz und ergänzt: „Dass die ADD so zeitnah auf eine erst kürzlich erfolgte Haushaltseinbringung reagiert, ist ungewöhnlich und auch für mich als Kämmerer eine neue Erfahrung. Die Verwaltung ist sich ihrer großen Verantwortung bewusst, für die hier im Stadtgebiet lebenden und arbeitenden Menschen die notwendige Infrastruktur aufrechtzuerhalten sowie der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung nachzukommen.“

Das kritisiert die ADD

Die ADD kritisiert unter anderem, dass der am 7. November in den Stadtrat eingebrachte Haushaltsplan mit einem Jahresfehlbetrag von 98 Millionen Euro ein Niveau erreiche, das mit erheblichen Verstößen gegen das Haushaltsausgleichsgebot und einer beachtlichen Neuaufnahme von Krediten einhergehe. Ursprünglich sollte der Haushaltsplan für 2023 am 12. Dezember im Stadtrat beraten und verabschiedet werden.