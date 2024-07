Die Polizei hat am Samstag kurz vor 22 Uhr in der Mannheimer Innenstadt einen 20-Jährigen erwischt, der ohne gültige Fahrerlaubnis im Auto seiner Mutter unterwegs war – und zwar ohne deren Kenntnis, beziehungsweise ohne deren Zustimmung. An einer Rotlicht zeigenden Ampel spielte der junge Mann aufreizend provokant und ausgiebig mit dem Gaspedal und ließ den Motor lautstark aufheulen – daher fiel er einer Zivilstreife auf, die ihn anschließend kontrollierte.