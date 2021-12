Es gibt viel zu wenige Übersetzungen literarischer Klassiker ins Pfälzische, findet Petra Fluhr. Und weil sie gerade mehr Zeit hatte, als ihr lieb war, hat sie Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ in Mundart eingesprochen.

Schnöde Langeweile war es, die im vergangenen Winter dazu geführt hat, dass Petra Fluhr sich vor das Mikrofon gesetzt und ein vier Stunden und 45 Minuten dauerndes Hörbuch aufgenommen hat. „Nicht auf die Bühne und nicht auf die Gass’“ durfte sie, erzählt die Oboistin der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen selbst im Vorwort. Und die Erklärung, die sie (diesmal am Telefon) dafür gibt, warum sie nicht die Zeit genutzt habe, um ihren Keller aufzuräumen, ist eine absolut nachvollziehbare: Der war noch vom letzten Lockdown aufgeräumt.

„Faust“ ist „zu uscherisch“

Sie habe sich überlegt, sagt die 62-Jährige, dass es viel zu wenige Übersetzungen klassischer Literaturwerke ins Pfälzische gibt. „Doktor Schiwago“ sei ihr „zu dick und zu schwül“ gewesen und Goethes „Faust“ zu „uscherisch“. Fluhr entschied sich für Charles Dickens’ im Deutschen meist ganz simpel mit „Eine Weihnachtsgeschichte“ übersetzte Erzählung „A Christmas Carol“. Für sie ist es, und so steht es auch auf dem in knalligem Grün gestalteten Cover ihres Hörbuchs, eine „moralisch hochwerdischi Geischdergschischd uff Woinachde“. Sie entdeckte, dass es sich bei der kurz vor Weihnachten 1843 zum ersten Mal veröffentlichten Geschichte um einen hochinteressanten Stoff handelt, der ganz viele Anknüpfungspunkte für philosophische Betrachtungen bietet. Sie liest das Buch nicht einfach nur vor – wie es in der Weihnachtszeit unzählige Male und in allen erdenklichen Varianten getan wird, dazu entstanden aus der Vorlage etliche Kinofilme, Fernsehserien und Theaterstücke –, sondern sie kommentiert, ordnet ein, gibt Zusatzinformationen. So erfährt man zum Beispiel, dass Dagobert Duck im englischen Original Scrooge McDuck oder Uncle Scrooge heißt: „Da hot de Disney also beim Dickens geklaut. Des muss man sich emol gewe.“

Aktuelle Sozialkritik

Im Original von Charles Dickens ist jener Ebenezer Scrooge ein miesepetriger alter Geizhals, der in einer Nacht zunächst vom Geist seines toten Kompagnons Jacob Marley heimgesucht wird und dann von drei weiteren Geistern. Sie sorgen dafür, dass sich Scrooge vom geizigen, unsympathischen Grantler zu einem guten Menschen entwickelt. Für Petra Fluhr ist Dickens’ Geschichte „ein Pamphlet gegen die Armut“ und in seiner Sozialkritik hochspannend. Und durchaus aktuell.

Eigentlich wollte Fluhr, die aus Ludwigshafen kommt, im Stadtteil Süd aufgewachsen ist, lange in Mannheim lebte und nun seit zwölf Jahren in Worms zu Hause ist, ihre Version von Dickens’ Erzählung als Buch veröffentlichen. Nachdem sie mit der Übertragung in den pfälzischen Dialekt fertig war, stellte sie fest, dass es viel zu lang werden würde. So eine Menge Text in Mundart sei sehr anstrengend zu lesen. „Dann les’ ich es halt vor“, sagte sie sich und begab sich zum Zweck der Aufnahmen in den Keller ihres Orchesterkollegen Lars Lauer, der übrigens Saarländer ist und „jederzeit korrigierend eingreifen“ konnte, wenn ihr die „Sprooch“ verrutscht ist, wie es im Booklet der CD steht.

Fünf Stunden Vergnügen

Tatsächlich redet Petra Fluhr frei von der Leber weg, ohne in die sattsam bekannten Pfalz-Klischees zu verfallen. So kommentiert sie den Umstand, dass Scrooge sogar beim Begräbnis seines Partners noch Geschäfte machte, herzhaft mit: „Immer bloß de Bimbes im Kopp!“ Die fünf Hörbuch-Stunden macht sie so zu einem vergnüglichen, kurzweiligen Erlebnis. Ohne Ferz.

Kontakt

Bestellt werden kann die CD per E-Mail an petrafluhr@gmx.de.