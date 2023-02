Ein 20-jähriger Autofahrer ist laut Polizei am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Rohrlachstraße (Hemshof) mit überhöhter Geschwindigkeit verkehrswidrig geradeaus gefahren hat dabei das Rotlicht einer Ampel ignoriert. Dies beobachteten Beamte, die in einem Zivilfahrzeug an der Ampel standen. Sie nahmen sofort die Verfolgung, stoppten den Wagen und kontrollierten den Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass der junge Mann derzeit keine Fahrerlaubnis hat. Der 20-Jährige gab ferner zu, dass er in der Vergangenheit bereits zweimal wegen überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrverbot erhalten hatte. Er durfte nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren und erhält nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.