Die Autobahnpolizeistation Ruchheim hat am Mittwoch einen 28-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der ohne gültigen Führerschein und unter Drogeneinfluss auf der B 9 unterwegs war. Eine Streife stoppte den Wagen in der Nähe von Oggersheim. Laut Polizeibericht gab der Fahrer falsche Personalien an. Schließlich stellte sich heraus, dass der Mann seit zwei Jahren keinen deutschen Führerschein besaß, weil er mit Drogen am Steuer erwischt worden war. Der von dem Bruchsaler bei der Kontrolle vorgelegte türkische Führerschein war in Deutschland nicht gültig. Ein Drogentest ergab Hinweise darauf, dass der Mann Amphetamin und Kokain genommen hatte. Gegen den 28-Jährigen wurde eine Strafanzeige gestellt. Auch der Halter des Autos wurde angezeigt, weil er dem Mann seinen VW Golf zur Verfügung gestellt hatte.