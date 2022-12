Die winterlichen Straßenverhältnisse haben dazu geführt, dass ein Autofahrer aufgeflogen ist, der derzeit keinen Führerschein besitzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden Beamte am Freitagabend zu einer Unfallaufnahme in die Frankenthaler Straße (West) gerufen. Dort hatte ein 29-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war an ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit gar nicht hinterm Steuer sitzen darf.