Mehrere Autofahrer haben am Mittwoch gegen 22.15 Uhr einen sehr langsam fahrenden Rollerfahrer auf der A61 in Richtung Speyer gemeldet. Eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim entdeckte den Rollerfahrer am Autobahnkreuz Ludwigshafen und kontrollierte ihn auf dem nächsten Autobahnparkplatz. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer aus Kaiserslautern ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter dem Einfluss von Drogen stand.

Der Roller war für die Fahrt auf der Autobahn nicht zugelassen. Da der junge Mann bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt wurde, beschlagnahmte die Polizei den Roller, um weitere Straftaten zu verhindern. Über sein Fahrtziel machte der 18-Jährige keine Angaben.