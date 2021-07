Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag um 1 Uhr in Mundenheim mit seinem Auto einen Streifenwagen angefahren. Laut Polizei war er ohne Kennzeichen unterwegs und beschleunigte an der Kreuzung Flurstraße/Kropsburgstraße in einer Kurve als er das Polizeiauto sah. Dabei touchierte er es. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der junge Mann einfach weiter. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. An der Kreuzung Brückweg/K7 fuhr der Mann über eine rote Ampel. Am Ortseingang Altrip fuhr er schließlich an die Seite und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er hatte weder einen Führerschein noch einen Versicherungsschutz. Das Auto war außerdem nicht zugelassen. Am Polizeiauto entstand ein Schaden von über 2000 Euro. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch den Mann gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0621/963-2222 zu melden.