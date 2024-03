Mehr Bewegung für die Kinder, weniger Verkehr auf den Straßen durch Elterntaxis – mit dem sogenannten SpoSpiTo-Bewegungs-Pass startet am 11. März in mehreren Bundesländern eines der größten Schulprojekte in Deutschland. Mit dabei ist auch die Lessinggrundschule Edigheim.

Hinter dem „SpoSpiTo-Bewegungs-Pass“ (die Abkürzung steht für Sporteln-Spielen-Toben) steckt folgende Herausforderung: Innerhalb von sechs Wochen sollen die Kinder mindestens 20 Mal ohne das Elterntaxi zur Schule kommen – egal, ob mit dem Fahrrad, dem Tretroller oder zu Fuß. Hauptsache das Auto bleibt in der Garage. Kinder, die diese Aufgabe meistern, erhalten als Anerkennung eine SpoSpiTo-Urkunde und können Preise gewinnen, teilen die Verantwortlichen mit. Für jeden aus eigener Kraft zurückgelegtem Weg der Schülerinnen und Schüler unterschreiben die Eltern im SpoSpiTo-Bewegungs-Pass. Ziel des Projektes ist es, Kinder zur Bewegung an der frischen Luft zu animieren, „so dass der bewegte Einstieg in den Tag gelingt und sie wacher, ausgeglichener und konzentrierter durch ihren Alltag gehen“. Zum anderen soll der SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Verkehrssituation vor Grundschulen durch weniger „Elterntaxis“ entschärfen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Denn an vielen Schulen bestehe das Problem, dass die Kinder von ihren Eltern morgens zur Schule gefahren und auch wieder mit dem Auto abgeholt werden. Häufig führe das zu Verkehrschaos vor den Schulen und zu unübersichtlichen und gefährlichen Situationen für die Kinder.