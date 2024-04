Der Pfälzer Ruhestandspfarrer Rolf Freudenberg ist neuer Vorsitzender der Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland (EAiD). Bei einer Mitgliederversammlung in der Evangelischen Akademie im nordhessischen Hofgeismar sei er im ersten Wahlgang mit einer Dreiviertel-Mehrheit gewählt worden, sagte der 72-jährige Theologe aus Oggersheim am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst. Freudenberg war von 2018 bis 2021 Mitglied im Bundesvorstand der EAiD. Zudem war er Vorsitzender des Landesverbands Pfalz-Saar. Im einstigen Landesverein für Innere Mission in der Pfalz mit Sitz in Bad Dürkheim stand Freudenberg an der Spitze. Die Mitglieder der Evangelischen Akademikerschaft versuchen nach eigenen Angaben, ihren christlichen Glauben verantwortlich privat, in Familie und Beruf sowie in Gesellschaft und Politik zu leben. Die Vereinigung mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart, die in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, ist offen für alle Menschen, die deren Ziele und Grundsätze unterstützen. Sie veranstaltet unter anderem Tagungen und Veranstaltungen und unterstützt Hochschulabsolventen.