Unbekannte haben zwischen dem 16. und 20. Februar die Regenrinnenverkleidung eines Gebäudes an einem Sportplatz in der Hermann-Hesse-Straße in Oggersheim sowie ein Fußballtor beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 3500 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2403, E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.