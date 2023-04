Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass in der Schillerschule in Oggersheim wegen laufender Bauarbeiten bis zum Sommer 2024 kein Unterricht mehr stattfinden kann, hat nicht nur die Schüler, Eltern und Lehrer überrascht. Sportler, die in der Schulturnhalle trainiert haben, sind vorerst obdachlos.

Erst vor wenigen Wochen hat die Schulgemeinschaft der Oggersheimer Grundschule erfahren, dass die 340 Kinder wegen der Bauarbeiten auf dem Schulhof und der Sanierung des Altbaus in ein Ausweichquartier in der Hermann-Hesse-Straße