Bereits im Vorjahr zählte Francesco Maragioglio vom Tischtennis-Oberligisten TTC Oggersheim zu den Mitfavoriten bei den Pfalzeinzelmeisterschaften, die am Sonntag wie im vergangenen Jahr in Dahn stattfinden. Peter Baumann, Vizepräsident Sport des Pfälzischen Tischtennisverbandes, zählte ihn schon bei vergangenen Turnieren zu den Titelanwärtern.

In der Schulsporthalle in der Wasgaustadt, zählt Maragioglio am Sonntag ab 9.30 Uhr auch in diesen Jahr wieder zu den Medaillenkandidaten, zumindest aber hat er gute Chancen auf einen Platz