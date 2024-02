Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht einen Zigarettenautomaten in der Hans-Böckler-Straße (Oggersheim) aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, stahlen die Täter das Bargeld aus dem Automaten. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 760 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Aufbruch oder verdächtige Personen in der Straße beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.