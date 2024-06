Eine Autofahrerin hat am Montagmorgen in Oggersheim beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr in der Ludwig-Guttmann-Straße. Die Frau bemerkte erst zu Hause einen Schaden an ihrer hinteren rechten Felge in Höhe von rund 1000 Euro und verständigte die Polizei. Die Polizei sucht nun nach dem oder der Geschädigten und fragt: Haben Sie am Montagmorgen in der Ludwig-Guttmann-Straße geparkt oder den Unfall beobachtet? Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.