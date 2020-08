Erneut haben unbekannte Brandstifter in Oggersheim einen Altkleidercontainer angezündet. Wie die Polizei berichtet, wurde der Container in der Mannheimer Straße am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr in Brand gesteckt. Durch das Feuer entstand auch an einem daneben stehenden Container ein Sachschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird derzeit ermittelt. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.