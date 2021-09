Ein großes Straßenfest wird es bei „Ganz normal anders“ in Oggersheim-West pandemiebedingt in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen findet am Sonntag, 12. September, ab 13 Uhr ein Treffen am Backofen auf dem Mehrgenerationenspielplatz in der Kerschensteinerstraße statt. Das Organisationsteam von „Ganz normal anders“ hat gemeinsam mit Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) und Quartiersmanager Reimar Seid vom Büro „Sozialer Zusammenhalt“ ein kleines alternatives Programm gestaltet. Zum Auftakt spielt die Oggersheimer Blaskapelle, anschließend wird der Backofen angeheizt und es gibt frisch gebackene Leckerbissen. Außerdem gibt es eine Fotoaktion. Mit ihren Porträts können die Teilnehmer an einer Prämierung beim Aktionstag „Ganz normal anders“ am 11. September 2022 teilnehmen. Für die diesjährige Veranstaltung gilt die 3G-Regel.