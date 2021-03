Erneut sind in Oggersheim Mülleimer angezündet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, sind zwischen Sonntag, 23.40 Uhr, und Montag, 1.28 Uhr, in der Dürkheimer Straße zwei Mülleimerbrände gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte beide Brände zwar rasch löschen, dennoch entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Da es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Mülleimerbränden bekommen ist, vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den Taten. Sie bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2222. Die CDU Oggersheim zeigt sich besorgt angesichts der Brandserie. Sie fordert daher eine zeitlich befristete stärkere Polizeipräsenz im Stadtteil.