Auch im größten Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim geht es bei der Ortsvorsteherwahl in die Verlängerung: Hier tritt Amtsinhaberin Sylvia Weiler (SPD, 56) gegen den CDU-Herausforderer Andreas Gebauer (65) an.

Die Rollen bei der Stichwahl sind klar verteilt: Ortsvorsteherin Weiler geht als Favoritin an den Start. Im ersten Wahlgang am 9. Juni lag sie bereits mit 35 Prozent der Stimmen vorne. Auf Rang zwei folgte mit 26,1 Prozent Andreas Gebauer (CDU). Die restlichen Bewerber von der AfD, den Grünen, der FDP und der BIG-Partei landeten auf den Plätzen.

Weiler hatte sich bereits vor fünf Jahren in einer Stichwahl gegen die CDU-Kandidatin Monika Kanzler durchgesetzt und das einst „schwarze Oggersheim“ für die SPD erobert. Weiler stammt aus Oppau, lebt aber seit Jahrzehnten in der Melm und arbeitet als Bürokauffrau beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Ludwigshafen. Die 56-Jährige gilt als bodenständig, zeigt viel Präsenz als Ortsvorsteherin und ist durchaus populär im Stadtteil. Ihr Problem: Die SPD ist von den Wählern bei der Kommunalwahl wegen der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung abgestraft worden. Weiler muss bei der Stichwahl die Wähler daher mit ihrer Persönlichkeit überzeugen. „Wir müssen noch mal die Menschen motivieren, wählen zu gehen“, sagt sie mit Blick auf die voraussichtlich niedrigere Wahlbeteiligung bei der Stichwahl.

Sylvia Weiler Foto: SPD

Das will auch Andreas Gebauer. Er hat die CDU-Ortsbeiratsfraktion in Oggersheim zehn Jahre lange geführt und kennt sich ebenfalls bestens im Stadtteil aus. Der 65-Jährige ist Angestellter bei der Stadtmarketinggesellschaft Lukom und dort unter anderem für die Tourist-Information zuständig. Außerdem ist er in der katholischen Pfarrei Hl. Franz von Assisi ehrenamtlich engagiert. „Ich bin absolut zufrieden. Es war mein Ziel, in die Stichwahl zu kommen“, sagt er nach dem ersten Urnengang. Gebauer hofft, dass nun die Wähler der ausgeschiedenen Kandidaten in der Stichwahl bei ihm ihr Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen.