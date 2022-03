Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Schulgelände der Adolf-Diesterweg-Schule Plus in Oggersheim mehrere Flächen mit Farbe besprüht. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Um die Verursacher der Farbschmierereien zu finden, sind die Ermittler auf Zeugen angewiesen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.