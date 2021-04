Zu Einschränkungen im Straßenbahn- und Busverkehr ist es am Mittwochmorgen nach einem Unfall in Oggersheim gekommen. In der Mannheimer Straße waren laut Polizei um 8 Uhr eine 24-jährige Autofahrerin und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Die junge Frau wollte von der Schiller- in die Mannheimer Straße abbiegen und übersah dabei die Bahn. Trotz Bremsung konnte der 40-jährige Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Unfall verkeilte sich das Auto mit einem Verkehrspoller. Bis 9.30 Uhr konnten deshalb keine Busse und Bahnen fahren. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.