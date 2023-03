Unbekannte sind am Mittwoch gegen 18 Uhr in eine Wohnung in der Fröbelstraße (Oggersheim) eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilt, durchsuchten sie die Zimmer und konnten neben Bargeld auch ein Handy sowie Kleidung stehlen. Der Gesamtschaden wird den Beamten zufolge aktuell auf etwa 8000 Euro geschätzt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.