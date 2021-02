Eine 83-Jährige ist nach Angaben der Polizei am Freitag das Opfer eines Trickdiebs geworden. Die Seniorin traf im Aufzug in einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße auf einen unbekannten Mann. Dieser sagte zur Frau, dass in ihre Wohnung eingebrochen worden sei. Daher gingen beide in die Wohnung. Hier gelang es dem Trickdieb, die 83-Jährige so zu beeinflussen, dass sie ihm mehrere Wertgegenstände übergab. Danach verließ der Täter die Wohnung. Er ist kräftig, etwa 35 Jahre alt sowie 1,85 Meter groß und er sprach Hochdeutsch. Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim, Telefon 0621/963-2403.