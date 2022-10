Der mutmaßlicher Täter von Oggersheim ist am Montag vom Krankenhaus in eine Justizvollzugsanstalt mit Klinik gebracht worden. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal auf Anfrage weiter mitteilte, sei der 25-jährige Somalier transportfähig gewesen. Er war vor seiner Festnahme von drei Schüssen aus der Waffe eines Polizeibeamten getroffen worden. Zu den Vorwürfen, er habe zwei Männer am Dienstag mit einem Messer umgebracht und einen weiteren Mann schwer verletzt, schweigt der Beschuldigte. „Er macht weiterhin keine Angaben“, sagte Oberstaatsanwalt Kai Hempelmann. Der Ermittlungsstand sei unverändert, das Motiv stehe noch nicht fest. Derzeit liefen noch Zeugenvernehmungen und die Auswertung von zahlreichen Videos und Fotos, die am Tattag entstanden.