Nach Angaben des Ludwigshafener Naturschutzbeauftragten Klaus Eisele ist die Umsiedlung eines Storchenpaars in Oggersheim missglückt. Wegen des Baus des neuen Fischervereinsheims am Backsteinweiher war dort ein direkt an der Baustelle gelegenes Storchennetz um zirka 60 Meter versetzt worden. Die Stadt hatte erklärt, der neue Horst sei angenommen worden. Doch laut Eisele ist dies nicht der Fall, das Storchenpaar suche in Oggersheim noch ein neues Zuhause. Das als Beleg für eine erfolgreiche Umsiedlung in der RHEINPFALZ abgedruckte Foto zeige ein anderes, zweites brütendes Storchenpaar in Oggersheim. Eisele kritisiert, dass die Obere Naturschutzbehörde den Umsiedlungsversuch erlaubt hatte.