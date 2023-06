Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fokus der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Oggersheim standen einmal mehr zahlreiche Verkehrs- und Bauthemen. Als Problem erweist sich dabei an mancher Stelle jedoch, dass die Verwaltung in vielen Fällen personell nicht in der Lage ist, diese überhaupt zu planen.

Ein Beispiel lieferte die Anfrage der CDU-Fraktion nach einer Möglichkeit zur energetischen Sanierung der Festhalle Oggersheim. „Planung derzeit wegen Personalmangels nicht durchführbar“,