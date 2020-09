Die Ruchheimer Straße in Oggersheim wird laut Verwaltung ab Montag, 7. September, bis Freitag, 25. September, zwischen Oder- und Karl-Lochner-Straße saniert, zudem werden Schutzplanken erneuert. Dieser Teil der Ruchheimer Straße steht dem Kfz-Verkehr für die Dauer der Bauarbeiten nicht zur Verfügung. Der Fuß-und Radweg bleibt davon unberührt.

Die Umleitungen

Der Verkehr aus Ruchheim in Fahrtrichtung Gewerbegebiet Oggersheim-Süd wird über Oder/-Saalestraße/B9/A650-Anschlussstelle Oggersheim-Süd und K3 Richtung Maudach/Speyerer Straße geführt. Verkehrsteilnehmer aus Oggersheim, die zum Gewerbegebiet „Einkaufspark Oggersheim“ möchten, werden über die Anschlussstelle Oggersheim-Süd, A650 und B9 Richtung Frankenthal, Abfahrt Oggersheim/Maxdorf, geleitet. Wer aus Maxdorf kommend das Gewerbegebiet Oggersheim-Süd erreichen will, wird über B9, A650-Anschlussstelle Oggersheim-Süd und K3 Richtung Maudach in die Speyerer Straße umgeleitet.