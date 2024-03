Die Öffnungszeiten der Polizeiwache am Schillerplatz werden auf absehbare Zeit nicht verlängert. Entsprechende Hoffnungen der CDU-Fraktion dämpfte ihr neuer Leiter Frederik Spörl bei seiner Vorstellung im Ortsbeirat.

Derzeit ist die Außenstelle der Oppauer Polizeiinspektion unter der Woche von 7 bis 22 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr besetzt. Über eine Ausdehnung dieser Zeiten befinde letztlich das Mainzer Innenministerium, erläuterte Spörl. Oggersheim liege geografisch in relativer Nähe zur Inspektion in Oppau und der Wache in Maxdorf. „Die Polizei ist bei Bedarf schnell vor Ort“, sicherte er zu. Kleinkriminelle und Dealer rund um den Hans-Warsch-Platz wüssten sehr wohl, wann die Oggersheimer Wache abgeschlossen werde, gab Fraktionssprecher Andreas Gebauer (CDU) aus dem Alltag zu bedenken.

Die unansehnlichen Baumschutzgitter auf dem Oggersheimer Schillerplatz sollen nach dem Willen der Leiterin des städtischen Grünflächenbereichs, Gabriele Bindert, durch stabile Baumschutzringe ersetzt werden. Das kündigte sie auf Anfrage von Stadtratsmitglied Monika Kanzler (CDU) in der jüngsten Sitzung des Oggersheimer Ortsbeirats an. Die optisch attraktivere Alternative, für die sie im Stadtvorstand werbe, sieht Bindert als Prototypen für das Stadtgebiet. Die Umsetzung sei aber abhängig von der Freigabe der Kosten durch die Stadtkämmerei.

Kein Express-Halt am Guten Hirten

Die Stadtverwaltung begrüßt prinzipiell die Einrichtung einer zusätzlichen Station des Fahrradverleihsystems „Nextbike“ im Bereich der BG Klinik. Mit dem Betreiber hat sie Kontakt aufgenommen, eine möglichst kostenfreie Installation werde geprüft.

Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) lehnt es weiterhin ab, die Expresslinie 9 von und nach Bad Dürkheim am Guten Hirten halten zu lassen. Einen neuerlichen Vorstoß in diese Richtung hatte die CDU-Ortsbeiratsfraktion unternommen. Damit, so die Argumentation der RNV, würde der gewollte Expresscharakter „deutlich gemindert“. Mit der „im attraktiven Standard einer Hauptlinie“ verkehrenden Linie 4/4A sei der Standort angemessen bedient.

Die Frankenthaler Straße, die in Richtung Oggersheim führt, wird ab Mai zu einer Dauerbaustelle, informierte Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) den Ortsbeirat. Dort wird sowohl der Kanal saniert als auch ab 2025 jeweils in den Sommerferien das Gleisbett für die Straßenbahnen erneuert. Ersatzweise sollen dann Busse eingesetzt werden, in der Wanderbaustelle soll mit Einbahnstraßenregelungen gearbeitet werden.