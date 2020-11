Die Polizei hat am Mittwochabend einen 56-Jährigen ermitteln können, der in der Oderstraße im Oggersheimer Gewerbegebiet ein Fahrrad gestohlen hatte. Zeugen beobachteten den Mann dabei, wie er gegen 20.15 Uhr das Schloss an einem Fahrrad knackte. Dank der Personenbeschreibung stellten die Polizisten den Täter wenig später in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Das gestohlene Fahrrad hatte er bei sich. Da sich bei der Aufnahme der Personalien zudem der Verdacht des Drogenkonsums ergab, wurde der 56-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe mit auf eine Dienststelle genommen.