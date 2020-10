Drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren haben am Donnerstag in Oggersheim ein Parkdeck und das Hallenbad mit Farbe beschmiert. Ein Zeuge hatte die drei gegen 17.30 Uhr dabei beobachtet, als sie gerade das Parkdeck in der Comeniusstraße mit Farbe beschmierten. Der Mann verständigte die Polizei. Etwas später meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und informierte über die Farbschmierereien der Jugendlichen am Hallenbad der Integrierten Gesamtschule in der Hermann-Hesse-Straße. Eine Streife erwischte die drei Täter vor Ort. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden.