Ein 17 Jahre alter Mofafahrer ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in der Mannheimer Straße (Oggersheim) leicht verletzt worden. Laut Polizei wollte er gegen 7 Uhr in die Wollstraße abbiegen, als ein silberner Kleinwagen von hinten auf das Mofa auffuhr. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Daher hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2403.