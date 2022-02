Die für März in Oggersheim geplante Messe „Kurpfalzwein“ ist laut der veranstaltenden Firma Host Bruch & Söhne pandemiebedingt abgesagt worden, wie schon 2021. „Leider ist die Hoffnung, dass sich die Corona-Zahlen durch erhöhte Impfquoten verringern, enttäuscht worden. Der Aufwand, der betrieben werden müsste, um eine vernünftige Messe durchzuführen, steht in keinem Verhältnis. Nach langem Warten und Hoffen haben wir uns deshalb entschieden, die Messe wieder abzusagen – ohne Ausweichtermin für 2022“, erklärt Ausrichter Helmut Bruch. „Sobald die Entwicklung in die richtige, bessere Richtung geht, werden wir uns mit einem neuen Termin für 2023 befassen.“ Die Messe besuchen normalerweise jährlich mehrere Tausend Weinliebhaber.