Einen Brand in einem Waldstück Am Weidenschlag (Oggersheim) haben am Sonntag um 11.45 Uhr Zeugen der Polizei gemeldet. Vor Ort waren es dann insgesamt 20 kleine Brandflächen im Abstand von mehreren Metern. Die Ermittlungen zur Ursache wurden aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang laut Polizei noch nicht fest. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.