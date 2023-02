Mit starken Polizeikräften ist es am Dienstag gelungen, in Oggersheim einen Mann festzunehmen, der zuvor damit gedroht hatte, seine Frau zu töten.

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte der 34-Jährige auf dem Hans-Warsch-Platz gestellt und vorläufig festgenommen werden. Er trug ein Messer bei sich. Die Beamten waren am Vormittag mit dem Hinweis alarmiert worden, der Mann wolle sich an seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau rächen. Er muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu, ruft sie sich aus diesem Anlass in Erinnerung. Prävention, konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Schutz und Hilfe sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren. In allen Polizeidienststellen seien Ansprechpartner speziell für solche Situationen geschult. In akuten Bedrohungssituationen sollte die Notrufnummer 110 gewählt werden.

Im Netz

https://www.ludwigshafen.de/buergernah/chancengleichheit/gleichstellungsstelle/gewalt-gegen-frauen/beratungsangebote