Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unerwartet sind historische Dokumente von 1885/1886 an den Heimatkundlichen Arbeitskreis in Oggersheim herangetragen worden. In den 21 handgeschriebenen Liebesbriefen, die der Oggersheimer Heinrich König an seine künftige Ehefrau Maria Elisabeth Groß aus Haßloch geschrieben hat, ergeben sich interessante Einblicke in die Verhältnisse dieser Zeit.

Als Mitinhaber der Malzfabrik König & Herf war Heinrich König in Oggersheim kein Unbekannter – er gehörte zur Führungselite der damals noch selbstständigen