Coronabedingt findet auch in Oggersheim dieses Jahr kein Kerwefest und kein Umzug statt. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine (AOV) mitgeteilt.

„Erneut standen wir vor der schwierigen Entscheidung, auch in diesem Jahr das Straßenfest und den Umzug zur Oggersheimer Kerwe abzusagen“, sagt Andreas Unger, Vorsitzender der AOV, zu der rund 30 Vereine gehören. Zwar sei die Situation mit der zunehmenden Impfrate eine andere als 2020, andererseits sei die Entwicklung weiterhin nur schwer abzuschätzen. Die Kerwe war auf das Wochenende 4. und 5. September terminiert. Die Entscheidung sei in enger Absprache mit den hauptsächlich beteiligten Vereinen getroffen worden, sagt Unger und ergänzt: „Diese tragen schließlich die Hauptlast der Arbeit.“ Vor Oggersheim hatten bereits andere Stadtteile, darunter Edigheim, Maudach und Friesenheim, angekündigt, dass in diesem Jahr pandemiebedingt keine Kerwe stattfindet. Unger sagt: „Natürlich hoffen wir auf 2022, um dann zur Oggersheimer Kerwe wieder zum Straßenfest und Umzug einladen zu können.“