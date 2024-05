Der Hauptkanal in der Wormser Straße wird im Abschnitt zwischen dem Altstadtplatz und dem Friedhof Oggersheim/Albin-Fleck-Platz in geschlossener Bauweise durch das Einziehen eines Inliners saniert, informiert die Stadtverwaltung. Vom 3. bis 6. Juni werden demnach der betroffene Straßenabschnitt und die Einmündung zur Trauerhalle mit einer Ampelanlage ausgestattet, um einen reibungslosen Verkehrsfluss sicherzustellen, da die Fahrbahn im Bereich der Arbeiten auf eine Spur verengt werde. In diesem Zeitraum werde die Haltestelle Oggersheim-Friedhof, Fahrtrichtung Hans-Warsch-Platz, in den Bereich Alter Frankenthaler Weg 22b bis 22d verlegt. Für erforderliche Restarbeiten könne es noch bis Ende Juni zu verminderten Durchfahrtsbreiten kommen. Weitere Infos beim Wirtschaftsbetrieb: Telefon 0621 504-6823.