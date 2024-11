„Ludwigshafen soll bunt erstrahlen“ – unter diesem Motto verwandeln sich seit 2022 Trafostationen der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) in farbenfrohe Kunstobjekte. Das neueste Exemplar kann man in der Altrheinstraße in Oggersheim bewundern. Jugendliche haben die Fassade des Häuschens in den Sommerferien neu gestaltet.

Vier der jungen Künstler wohnen ganz in der Nähe der Station, teilen die TWL in einer Pressemeldung mit. Für sie war die Aktion deshalb nicht nur eine kreative Ferienbeschäftigung, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Gestaltet hat die Gruppe die Graffiti-Motive unter Anleitung von Philipp Himmel, der als Streetart-Künstler, Straßensozialarbeiter der Jugendfreizeitstätte Melm und im Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung der Stadt tätig ist.

Die bunte Trafostation ist das Ergebnis der Projektarbeit „ Ludwigshafen soll bunt erstrahlen“. Dabei kooperieren laut Mitteilung der Hausrat des Kulturbüros der Stadt, die Jugendfreizeitstätte Melm und die TWL miteinander. Projektleiterin Ursula König, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Hausrats, übergab das Objekt in der vergangenen Woche stellvertretend für das städtische Kulturbüro an die Bürger des Oggersheimer Ortsteils Notwende. „Wir möchten junge Menschen in Ludwigshafen bei der sozialen Teilhabe und Integration unterstützen. Kunst ermöglicht es, die eigene Kreativität zu entdecken und das Selbstbewusstsein zu stärken“, sagte König über die Zielsetzung der Initiative.

Weitere Objekte sollen folgen

Die Oggersheimer Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) freute sich über das Ergebnis der Kunstaktion: „Es ist bereits das zweite umgestaltete Trafohaus, das lebendige Farben in unseren Ortskern bringt. Es schafft eine warme und einladende Atmosphäre.“ Genau das brauche Ludwigshafen. Die jungen Künstlerinnen und Künstler hätten großartige Arbeit geleistet, lobte Weiler. „Sie können wirklich stolz auf das Ergebnis sein.“

Die Trafostation in Oggersheim werde nicht das letzte Objekt sein, das einen neuen Anstrich erhalte, erläuterte Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand der TWL. „Wir werden das Projekt fortsetzen und weitere Trafohäuschen zur Verfügung stellen, um fröhliche Farbakzente in der Stadt zu setzen.“ Bereits heute trügen fünf Trafohäuser und zahlreiche Stromkästen zu einem schöneren Stadtbild bei.