Zehn bis 15 Jugendliche haben sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf dem Schillerplatz in Oggersheim geprügelt. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits beruhigt. Es waren noch drei Jugendliche da, alle waren leicht verletzt. Außerdem machen zwei unbeteiligte Mädchen auf sich aufmerksam. Mit ihrer Aussage konnte die Polizei die Ereignisse nachvollziehen. Außerdem konnte anhand dieser Angaben noch ein weiterer Jugendlicher identifiziert werden, der an der Prügelei beteiligt war. Vor Ort fanden die Polizisten auch einen Holzknüppel, der als Schlagwaffe zum Einsatz gekommen war.