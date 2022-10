Auf einem Gelände im Industriegebiet in Oggersheim hat am Samstagabend eine Feier der Rockergruppierung „Gremium MC“ stattgefunden. Wie die Polizei mitteilt, wurden mit starken Kräften die Besucher sowie ihre Fahrzeuge kontrolliert und die Veranstaltung überwacht. Den Beamten zufolge reisten Personen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland an. Es seien einige wenige Verstöße nach dem Waffengesetz und dem Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden. Die Polizei teilt in diesem Zusammenhang mit: „Das Polizeipräsidium Rheinpfalz duldet keine rechtsfreien Räume oder kriminelle Subkulturen und verfolgt eine ,Null-Toleranz-Strategie’ und setzt damit die Landesstrategie der Polizei Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung der Rockerkriminalität konsequent um.“