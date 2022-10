Eine 28-Jährige ist am Freitagabend in Oggersheim von einem Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Frau war gegen 19 Uhr in der Fröbelstraße unterwegs, als sie der Unbekannte bedrohte und Bargeld forderte. Die 28-Jährige gab dem Mann 400 Euro Bargeld. Der Räuber flüchtete dann in Richtung einer Grünanlage. Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hat eine normale Statur, schwarzes oder dunkelbraunes Haar und trug eventuell einen Kinnbart. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 963-2403.