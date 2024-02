Eine 25-jährige Autofahrerin hat in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr in Oggersheim die Kontrolle über Fahrzeug verloren und ist in eine Grünanlage gefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die betrunkene Frau in der Straße „Am Weidenschlag“ mit ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei der jungen Frau wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 25-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. In der Grünanlage wurde laut Polizei die Bepflanzung beschädigt (Schaden etwa 2000 Euro), am BMW sei ein Schaden von etwa 4000 Euro entstanden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Frau überprüfen, ein Kraftfahrzeug zu führen, so die Polizei.